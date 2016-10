29.10.16 - 07:33

Treffen von Freilichtbühnen-Aktiven aus ganz Norddeutschland in Coesfeld

Rund 300 Menschen aus ganz NRW, Niedersachsen und Hessen treffen sich ab heute in Coesfeld. Sie alle sind an Freilichtbühnen aktiv. Sie tauschen sich bis morgen über aktuelle Themen aus. Weil es immer mehr Freizeitangebote gibt, suchen sie nach neuen Wegen Zuschauer zu locken. Die Coesfelder haben sich schon für eine Strategie entschieden. Sie haben sich auf Musicals spezialisiert - und in ihrer Werbung machen sie klar, dass das etwas für Menschen jeden Alters ist. Nachwuchsprobleme hat zumindest die Coesfelder Freilichtbühne noch nicht. Hier wollen jedes Jahr mehr Menschen in den Stücken mitspielen als es überhaupt Rollen gibt.