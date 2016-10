29.10.16 - 07:35

Überstunden wegen Zeitumstellung im Kreis Coesfeld

Einigen Menschen im Kreis Coesfeld graut es schon vor morgen früh. Dann sind wieder so einige Uhren umzustellen. Heute Nacht wechseln wir von Sommerzeit auf Winterzeit und stellen die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurück. Viele können eine Stunde länger schlafen - einige müssen aber länger arbeiten. Auf einige Polizisten im Kreis kommt eine echte Mammut-Nachtschicht zu. Es ist nur eine Stunde, trotzdem scheint die Schicht nicht enden zu wollen, sagen einige Polizisten. Auch die Tankstellen-Mitarbeiter im Kreis Coesfeld stellen sich heute schonmal auf die zusätzliche Arbeitsstunde ein. Die Mitarbeiter der Aral-Tankstelle in Nottuln oder der Dülmener Westfalen-Tankstelle auf dem Quellberg können sich einen zusätzlichen Stundenlohn abholen. Anders in der Coesfelder Disco "Fabrik": Die Besucher gehen immer nach einer bestimmten Zeit nach Hause und orientieren sich nicht an der Uhr. Erfahrungsgemäß ist dann auch für die Mitarbeiter eine Stunde früher Schluss als sonst.