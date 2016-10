30.10.16 - 09:33

Martin-Luther-Statuen für den Kreis Coesfeld

Wir freuen uns jetzt schon auf morgen in einem Jahr. Am 31. Oktober, 2017 ist ein einmaliger Feiertag bei uns in Nordrhein-Westfalen. Grund ist das Reformationsjahr 2017. Zu diesem Anlass bekommen vier evangelische Kirchengemeinden bei uns im Kreis Coesfeld ab heute Besuch. Der Begründer ihrer Konfession kommt persönlich vorbei. Weiße Kunststoff-Figuren von Martin Luther rollen an. Damit will die Evangelische Kirche im Münsterland die Menschen auf Jahr einstimmen.

Martin Luther löste mit seinen Thesen gegen das Freikaufen von den Sünden die Spaltung der Kirche und die Gründung der Evangelischen Kirchen aus. Seine Hauptthemen: Freiheit und Vertrauen. Genau das sollen die überlebensgroßen, weißen Figuren verkörpern. 30 von ihnen schwärmen ab heute auf kleinen Lastwagen ins Münsterland aus. Jeweils eine von ihnen steigt in Coesfeld, Dülmen, Havixbeck und Senden aus. Erstmal stehen sie vor oder in den Kirchen. In den kommenden zwölf Monaten sollen sie teilweise durch die Gemeinden touren und an markanten Orten zu sehen sein.