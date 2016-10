30.10.16 - 09:31

Preußen nur 1:1 gegen Kiel - weiterhin Tabellenletzter

Die Einstellung stimmte, aber so richtig zufrieden sind Preußen-Fans im Kreis Coesfeld heute morgen nicht. Der Fußball-Drittligist hat sich im Spiel gegen Holstein Kiel ein Unentschieden erkämpft. Erst ging Kiel mit 1:0 in Führung. Preußen Spieler Michele Rizzi verwandelte dann einen Elfmeter zum 1:1 Endstand. Die Preußen bleiben weiter auf dem letzten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag geht es für sie weiter. Dann spielen sie auswärts bei Fortuna Köln.