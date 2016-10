30.10.16 - 19:04

Rorup ohne Wasser

In Rorup ist an der Letterstraße ein Wasserrohr gebrochen. Die Bruchstelle liegt in der Nähe der Hauptleitung. Die Stadtwerke Dülmen müssen die Leitung für die Reparaturarbeiten komplett abklemmen. Dadurch sei Rorup für mindestens eine halbe Stunde komplett ohne Wasser. Ursache für den Wasserrohrbruch sei eine durchgerostete Schelle.