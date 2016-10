31.10.16 - 14:06

Arbeiten am Ascheberger Kirchturm starten in den Endspurt

Seit Monaten umrankt ein Stahlgerüst den Kirchturm in Ascheberg - zum Start in die neue Woche starten auch die langwirigen Arbeiten in den Endspurt. Stück für Stück neigen sie die Sanierungsarbeiten dem Ende entgegen. Die Kirchturmuhr - hat ihre erste Bewährungsprobe mit der Zeitumstellung am Wochenende schon hinter sich gebracht. Sie läuft seit dem Wochenende wieder. Unter anderem haben Experten die römischen Ziffern abgeschmiergelt und wieder wetterfest gemacht. Außerdem haben sie das Uhrwerk sturmsicher angebracht - es hing bislang nur an einigen Brettern im Gebälk. Zu Beginn der kommenden Woche starten die Arbeiten am Turm in den Endspurt. Arbeiter kümmern sich um die Ballustrade. Rechtzeitig eine Woche vor dem ersten Advent soll alles fertig sein - dann ist auch das Gerüst verschwunden.