31.10.16 - 06:50

Arbeiter reparieren heute kaputtes Wasserrohr in Rorup

Der Rost hat an einem Wasserrohr in Rorup genagt und es brechen lassen. Deshalb war das Dorf am Abend für gut eine dreiviertel Stunde ohne Wasser. Die Bruchstelle lag an der Letter Straße in der Nähe der Hauptleitung. Die Stadtwerke Dülmen mussten sie für die Reparaturarbeiten abklemmen. Arbeiter flickten das kaputte Rohr. Heute im Hellen füllen sie das Loch wieder mit Erde auf.