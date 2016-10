31.10.16 - 19:38

Deutsche Glasfaser will BBV Kunden in Nordkirchen und Ascheberg übernehmen

Die Verträge für schnelles Internet haben sie schon längst unterzeichnet - und trotzdem wissen viele Familien in Ascheberg, Nordkirchen und Capelle nicht, wann sie über Glasfaser surfen und telefonieren können. Jetzt bewegt sich etwas. Heute hat das Unternehmen Deutsche Glasfaser angekündigt, den Ausbau für die rund 6.000 Haushalte in den Orten in die Hand nehmen zu wollen. Das bisher dafür zuständige Unternehmen, die Breitbandversorung Münsterland, hatte wegen finanzieller Probleme die Ausbauarbeiten eingestellt. Die Deutsche Glasfaser hält es für möglich die abgeschlossenen Verträge von der BBV zu übernehmen. Noch in dieser Woche will sich die Gemeinde Nordkirchen mit dem neuen Anbieter zusammensetzen.