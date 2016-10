31.10.16 - 13:39

Einbrüche in Lüdinghauser Schulen

Die Serie von Schuleinbrüchen im Kreis Coesfeld geht weiter. In der Ludgeri- und der Ostwallschule in Lüdinghausen haben Unbekannte Türen und Fenster aufgehebelt. Die Täter suchten in den Schulen nach Bargeld. Zumindest an der Ostwallschule filmen Kameras das Gelände. Stadt und Polizei hoffen, dass auf den Aufnahmen jemand zu erkennen sind. In der vergangenen Woche waren Unbekannte bereits in Schulen in Coesfeld und Lette eingebrochen.