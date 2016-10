31.10.16 - 06:46

Heute ist Reformationstag - Luthers Ideen immer noch aktuell

Viele Evangelische Christen im Kreis Coesfeld haben für den Halloween-Tag heute nicht viel übrig. Sie feiern Reformationstag. Also den Tag, an dem Martin Luther seine 95 Thesen bekannt machte und den Grundstein für die evangelische Kirche legte. Für den Coesfelder Pfarrer Lothar Sander sind Luthers Ideen auch in einer immer kirchenferneren Welt topaktuell. Luther habe immer gewollt, dass wir uns nicht zur Ruhe setzen und sagen, wir machen alles, wie es immer gewesen ist etc.. Der Schwung, den wir jetzt bekommen könnten, wäre der, zu schauen, was Menschen heute an Zuspruch, an Hoffnung und Ermutigung bräuchten.

Im kommenden Jahr ist der Reformationstag zum 500. Jubiläum einmalig ein Feiertag in ganz Deutschland. In den evangelischen Gemeinden in Senden, Havixbeck, Coesfeld und Dülmen stimmen riesige weiße Luther-Statuen auf das Jubiläum ein. Die Figuren sollen in den kommenden Monaten ihre Standorte wechseln und auch mal bei katholischen Gemeinden Station machen.