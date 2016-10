31.10.16 - 18:47

Infoabend in Lette mit Pro und Kontra einer Bekenntnisschule

Die meisten Grundschulen im Kreis Coesfeld sind katholisch. Sie sind offizielle Bekenntnisschulen. In Lette schlagen seit dem Sommer die Wellen hoch. Einige Eltern wollen, dass die Kardinal-von-Galen-Schule das "katholisch" aus ihrem Namen streicht. Und stattdessen Gemeinschaftsschule wird. Andere wollen, dass alles so bleibt. Bei einem Infoabend der CDU sollen jetzt in zweieinhalb Wochen alle Argumente dafür und dagegen auf den Tisch kommen.

Stein des Anstoßes: Die Schule musste eine katholische Lehrerin gegenüber einer evangelischen bevorzugt einstellen. Das Gesetz schreibt das bei einer katholischen Bekenntnisschule so vor. Die CDU will die Bekenntnisschulen erhalten. Schüler sollen so christlich erzogen werden. Stattdessen müsse das Land das Gesetz ändern. Viele Eltern in Lette halten die Bekenntnisschulen für überholt. Genauso sieht es die Coesfelder SPD. Sie will alle Bekenntnis-Schulen in Coesfeld auf den Prüfstand stellen. Der Infoabend ist am 16. November im Bürgerhaus Böinghoff.