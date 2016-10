31.10.16 - 06:53

Marienstatue in Rorup beschädigt - Jesuskind enthauptet

Das ist einfach respektlos. Unbekannte haben der Marienstatue an der St. Agatha-Kirche in Rorup die Nase abgeschlagen - und das Jesuskind in ihrem Arm hat keinen Kopf mehr. Der Polizei fehlt heute Morgen eine Spur zu den Tätern.



Außerdem sucht sie heute weiter nach den Unbekannten, die einen Geldautomaten in Coesfeld die Luft gesprengt haben. Am frühen Samstagmorgen war ein Automat der Deutschen Bank an der Kupferstraße explodiert. Zeugen sahen zwei Männer auf einem Motorroller flüchten