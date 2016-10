31.10.16 - 18:42

Pläne für Olfener Bilholtstraße auf dem Prüfstand

Kreisweit haben Umgehungsstraße das Leben vieler Städte und Dörfer verändert. Es ist deutlich ruhiger geworden. Seitdem es die neue Umgehungsstraße in Olfen gibt, fließt zum Beispiel weniger Verkehr über die Bilholtstraße. Die Stadt will die Straße umbauen und dadurch weiter beruhigen. Jetzt steht allerdings fest: Ein Fachbüro muss die Pläne nochmal überarbeiten.

Die Stadt will die Straße verengen. Allerdings fahren hier täglich bis zu 9 Tausend Autos und Lastwagen durch. Die Bilholtstraße ist eine wichtige Verkehrsader. Die Bezirksregierung sieht die bisherigen Pläne deshalb kritisch. Das Fachbüro überprüft jetzt nochmal, in welchem Umfang sich der Verkehr beruhigen lässt - denn das bleibt das Ziel. Olfener sollen entspannt vom Leohaus durch den Stadtpark bis zur alten Fahrt bummeln können. Die Bilholtstraße durchschneidet diese neue grüne Achse.