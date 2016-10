31.10.16 - 06:52

Polizei heute zu Halloween verstärkt unterwegs

Möglicherweise geht es für die Polizei im Kreis Coesfeld heute so unruhig weiter. Zu Halloween begleitet viele Menschen die Sorge, dass Horrorclowns ihr Unwesen treiben könnten. Mit gruseligen Fratzen springen sie aus Büschen und dunklen Ecken und erschrecken Menschen. Die Polizei ist heute besonders aufmerksam.

In den vergangenen Jahren hatte die Polizei es immer wieder mit Eier-Werfern zu tun. Sie verschmierten damit im ganzen Kreis Häuserwände. Um ihnen auf die Schliche zu kommen, ist die Polizei dieses Jahr getarnt unterwegs. Außerdem halten sie Ausschau nach Horror-Clowns, die nichts ahnende Fußgänger und verkleidete Kinder erschrecken. Auch auf den Halloween-Parties in Appelhülsen und Coesfeld sind die gruseligen Masken nicht erwünscht. Begegnet ihnen ein Horrorclown, gehen sie möglichst unbeeindruckt weiter und informieren sie die Polizei.