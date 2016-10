31.10.16 - 13:41

Serie beschädigter Heiligenfiguren und Statuen im Kreis

Vandalen verstümmeln zur Zeit reihenweise Statuen im Kreis Coesfeld. Heute Mittag ist die Liste der Anzeigen auf vier gewachsen. Frisch dazu gekommen ist ein Fall in Seppenrade. Hier köpften Unbekannte eine Statue vor dem Clarastift. Mitarbeiter fanden den Kopf abgeschlagenen in einem Gebüsch. Keine Spur gibt es dagegen von dem abgeschlagenen Kopf eines Jesuskindes in Rorup. Es gehört zu einer Marienfigur am Haupteingang der St. Agatha-Kirche. Die Unbekannte brachen auch die Nase der Marienfigur ab. Ein ähnliches Bild bietet sich auf der Karthaus. Hier beschädigten Unbekannte die Nase einer Kriegerdenkmalsfigur. Ein Fall in Lette passt ebenfalls ins Muster. Hier hatten Unbekannte schon in der vergangenen Woche Nase und Hände der Marienfigur vor der Kirche abgeschlagen. Was hinter der Serie steckt, gibt der Polizei noch Rätsel auf. Sie bittet um Zeugenhinweise.