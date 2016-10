01.11.16 - 10:28

Friedhöfe für Allerheiligen vorbereitet

Wir sehen es unterwegs durch den Kreis Coesfeld. Die Blätter an den Bäumen sind mittlerweile alle goldbraun und fallen zu Boden. Der Herbst ist da. Mitarbeiter auf den Friedhöfen im Kreis Coesfeld arbeiteten deshalb in den vergangenen Tagen auf Hochtouren, damit heute - an Allerheiligen alles ordentlich aussieht.

Bis auf die eigenen knirrschenden Schritte ist es heute vollkommen still auf den Friedhöfen im Kreis. Damit die Friedhofmitarbeiter niemanden beim Gedenken stören, waren sie bereits in den vergangenen Tagen im Einsatz. Motorgeräusche von Heckenscheren, Rasenmähern und Laubbläsern schallten über die Gräber. Täglich!!! Richtig viel Arbeit für die Helfer. Damit heute am Feiertag alle den Gräbern den letzten Schliff geben können stehen auf den Friedhöfen in Coesfeld und Dülmen zusätzliche Laubkörbe und -Container.