01.11.16 - 10:29

Halloween-Bilanz im Kreis Coesfeld

Was für ein unruhiges Halloween. Die Polizei im Kreis Coesfeld ist auch heute morgen noch mit den Vorfällen aus der Nacht beschäftigt. Ein Thema waren leider mal wieder maskierte Gruselclowns. Davon waren in der Nacht einige im Kreis unterwegs. Der erste soll in Dülmen am Ostdamm unterwegs gewesen sein und mit einem Hammer Menschen erschreckt haben. Und direkt danach waren gleich zwei Menschen in Gruselclownkostümen in Ascheberg unterwegs. Sie sprangen hier immer wieder plötzlich auf die Straße und erschreckten vorbeifahrende Autofahrer. Bei einem dritten Fall meldeten Zeugen, dass sie vor ihrem Haus Kettensägen-Geräusche gehört haben. Als die Polizei hier eintraf - stellte sich allerdings heraus, dass Jugendliche nur mit einem Laubsauger unterwegs waren. In Lüdinghausen und Coesfeld feuerten Feiernde zudem mitten in der Nacht Silvesterraketen ab. Außerdem bewarfen in vielen Städten und Gemeinden im Kreis Jugendliche Häuser und Autos mit rohen Eiern.

Immerhin: Feuerwehr und Rettungskräfte im Kreis Coesfeld hatten deutlich weniger zu tun als die Polizei. Bis auf einer Schlägerei auf der Halloween-Party in Appelhülsen mit einigen Leichtverletzten blieb es überwiegend friedlich im Kreis.