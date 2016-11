02.11.16 - 18:37

Das macht vielen Menschen im Kreis Sorgen - komt die "Rente mit 71"

Das sorgt für heftige Diskussionen am Abendbrottisch im Kreis Coesfeld... Wir sollen bis zum 71sten Geburtstag arbeiten – das fordern heute die Wirtschaftsweisen. Sie haben ihr aktuelles Jahresgutachten vorgestellt. Sie sagen: das Rentenakter muss an die steigende Lebenserwartung gekoppelt sein. Für Radio Kiepenkerl-Wirtschaftswissenschaftler Alois Prinz von der Uni Münster ist das gar nicht so abwegig. Die steigende Lebenserwatung belastet die Rentenversicherung. Die Alternativen: Die Beiträge steigen extrem an - oder es gibt eine verkürzte Bezugsdauer, in dem das Renten-Eintrittsalter spät ist.

Zwar können die älteren Mitarbeiter vielleicht nicht in ihrem alten Beruf arbeiten, wenn er sie körperlich herausfordert. Aber in Büros könnten sie den Schriftkram erledigen