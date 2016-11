02.11.16 - 17:39

Einbruch-Serie in Schulen in Coesfeld setzt sich fort

Heute hat die Polizei neue Anzeigen auf den Tisch bekommen. Spuren der Einbrecher entdecken Schüler und Lehrer der Musikschule und des Berufskollegs heute Morgen. Wieder hatten es die Unbekannten auf Kleingeld abgesehen. Beim Einbruch in die Musikschule in der Osterwicker Straße knackten sie einen Kaffeeautomaten um an das Geld in der Kasse zu kommen. Mit einer Beute von 270 Euro flüchteten sie. Im gleichen Zeitraum versuchten Einbrecher in das Oswald-von-Nell-Berufskolleg an der Bahnhofstraße einzusteigen. Sie hebelten an einem Kellerfenster herum – vergelblich. Das Fenster ist stark beschädigt – aber es hat gehalten. Die Polizei vermutet, dass in Coesfeld eine Bande am Werk ist. Sie prüft gerade einen Zusammenhang. In der vergangenen Woche gab es in Coesfeld bereits Einbrüche in die Grundschule in Lette, in das Heriburg-Gymnasium und in die Liebfrauenschule.