02.11.16 - 06:32

Endspurt für neue Räume der Übermittags-Betreuung in Darup

An der Daruper Grundschule sollen die Übermittag-Kinder künftig in schöneren Räumen im Obergeschoss spielen. Wann die Kinder einziehen können, entscheidet sich in der kommenden Woche. Dann treffen sich Brandschutz-Experten, Gemeinde und Kreis. Sie schauen, ob sie die Räume trotz letzter fehlender Bausteine schon freigeben können. Zwei spezielle Brandschutztüren fehlen noch. Die entsprechende Firma hat Lieferprobleme. Die Türen sollen erst im Dezember kommen. Geben die Experten trotzdem grünes Licht, könnte die Übermittag-Betreuung schon vorher aus dem Keller nach oben umziehen.