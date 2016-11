02.11.16 - 17:46

Erste Ermittlungs-Ergebnisse zum Unfall heute Morgen auf der A 43 bei Dülmen

Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 43 bei Dülmen hat heute Morgen im Berufsverkehr für lange Staus gesorgt. Heute nachmittag hat die Polizei erste Ermittlungs-Ergebnisse vorgestellt. Ein 19jähriger Fahranfänger war zunächst auf der linken Fahrspur unterwegs – also auf der Überholspur. Kurz vor der Ausfahrt Dülmen in Richtung Ruhrgebiet wechselte er nach nach rechts und fuhr ungebremst auf das Auto einer Frau aus Münster auf. Das haben Spuren und Fotos von der Unfallstelle ergeben. Der Wagen der Frau schleuderte quer über die Autobahn und stoppte an der Betonwand. Die Frau wurde schwer verletzt. Um den Unfall aufzunehmen sperrte die Polizei die Autobahn bei Dülmen in Richtung Ruhrgebiet für 20 Minuten. Jetzt wertet die Polizei noch Aussagen von Zeugen aus – außerdem will sie mit der Autofahrerin sprechen, sobald es ihr wieder besser geht.