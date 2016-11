02.11.16 - 13:21

Infotreffen zu schnellem Internet in Vinnum

Einige von Ihnen haben heute morgen schon vor der Arbeit die ersten E-Mails gelesen. Ohne Internet geht fast gar nichts mehr. Für Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld ist es deshalb wichtig schnelles Internet über Glasfaserkabel auszubauen. Das rückt jetzt für Vinnumer näher. Am Montag in einer Woche will die Stadt die Vinnumer über das geplante Angebot informieren. Haben genügend Vinnumer Interesse, startet der Ausbau zeitnah. Schon im Frühjahr könnten Vinnumer schneller im Internet surfen. Ist das Dorf versorgt, nimmt die Stadt die Bauerschaften in den Blick und schließt weitere Lücken im Stadtgebiet Olfen.