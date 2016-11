02.11.16 - 17:41

Neue Klimaschutz-Managerin im Kreis bündelt Projekte

Wir machen schon viel im Kreis Coesfeld, um die Energiewende zu schaffen. In Städten und Gemeinden laufen viele Projekte rund um Solar- und Windparks und Stromsparen. Alle Aktionen bündeln sich künftig beim Kreis - eine neue Klimamanagerin hält fest, wie viel grüner Strom im Kreis fließt und was noch geplant ist. Großes Ziel: Unser Kreis soll im Münsterland Vorreiter sein, was den Klimaschutz angeht. Die große Anti-Plastiktüten-Aktion in Billerbeck oder das bald entstehende Elektrotankstellen-Netz sind bereits eine gute Grundlagen, die die neue Frau an der Klimaschutz-Zentrale des Kreises ausbauen will.