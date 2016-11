02.11.16 - 17:42

Polizei geht Hinweis auf gestohlenes Gedenk-Kreuz in Rorup nach

Lange Zeit erinnerte ein Gedenk-Kreuz an der Landstraße bei Rorup an Jonas - vier Jahre war es dort und in der vergangenen Woche verschwand es. Jetzt hat die Polizei einen ersten Hinweis zu dem verschwundenen Gedenk-Kreuz. Berthold Wissing aus Lette hörte in der Radio Kiepenkerl-Morgenshow von dem Fall und erinnerte sich an eine seltsame Begegnung in Coesfeld. An der Ampel am Oswald von Nell Breuning Berufskolleg war ihm hier ein Fahrradfahrer mit einem Kreuz in der Hand aufgefallen. Jetzt hofft er, dass das der Polizei und der Familie weiterhilft. Es sei schon schwer genug, einen geliebten Menschen zu verlieren - wenn anschließend noch die Gedenkstätte geschändet würde, sei das kaum noch zu ertragen. Heute Abend macht der Letteraner eine ausführliche Aussage bei der Polizei. Diese geht dem Hineis dann nach. Für die Familie des verunglückten Jugendlichen ist das ein Hoffnungsschimmer doch noch Klarheit zu bekommen, was passiert ist.