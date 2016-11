02.11.16 - 18:36

Stadt Münster und Fußball-Drittligist Preußen Münster treffen sich zu neuem Stadion

Ein neues Stadion in Münster an der Nieberdingstraße – in der Nähe der Hammer Straße - das ist für die neue Führungsspitze des Fußballdrittligisten Preußen Münster überlegenswert. Heute haben sich Stadt und Verein dazu zusammengesetzt. Eine Arbeitsgruppe prüft bis Ende März kommenden Jahres, ob das Projekt machbar wäre. Parallel will die Stadt das Projekt „Sportpark Berg Fidel“ an der Hammer Straße vorantreiben. Der Plan sieht unter anderem weitere Trainingsflächen und mehr Parkplätze vor.