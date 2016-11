02.11.16 - 06:35

Turbulente Halloween-Nacht bei uns im Kreis: Polizei im Dauereinsatz

Für uns ist der Spuk verbei. Die Polizei im Kreis Coesfeld ist heute allerdings weiter damit beschäftigt die vielen Anzeigen aus der Halloween-Nacht aufzuarbeiten. In einer ersten Bilanz spricht sie von einer unruhigen Nacht mit über 80 Einsätzen im Kreis. Wie erwartet waren Horrorclows bei uns unterwegs.

In Ascheberg zum Beispiel sprangen Unbekannte mit gruseligen Masken auf die Herberner Straße, um Autofahrer zu erschrecken. In Dülmen soll ein Horrorclown mit einem langen Hammer am Ostdamm unterwegs gewesen sein. Und Anwohner der Bischof-Kettler-Straße in Dülmen schlugen Alarm, weil sie glaubten, das Geräusch einer Kettensäge zu hören. Sie vermuteten Horrorclowns dahinter. Die Polizei rückte aus und stieß auf eine Gruppe unverkleideter Jugendliche, die mit einem Laubbläser Krach schlugen.

Ansonsten sorgten unter anderem explodieren Böller für Unruhe.

In Coesfeld-Höven ließen Unbekannte Raketen steigen. Und auch auf dem Schulhof der Ostwallschule in Lüdinghausen explodierten Böller. Und noch ein altbekanntes Phänomen zu Halloween beschäftigte die Polizei. Unbekannte bewarfen ein Haus und ein Auto im Paterkamp in Lüdinghausen mit Eiern. Außerdem ermittelt die Polizei nach einer Schlägerei bi der Halloween-Party in der Reithalle in Appelhülsen. Und hat mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ähnlich unruhig verlief die Halloween-Nacht in Münster. Hier wurden Partygäste mehrfach das Opfer von Taschendieben.