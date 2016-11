03.11.16 - 06:31

Naturbad in Olfen arbeitet für kommende Saison an Hygiene

Freibäder im Kreis Coesfeld sind jetzt im Winterschlaf. In Olfen beschäftigt sich das Naturbad-Team im Nachklang noch mit den Noro-Virus-Fällen im Sommer. Jetzt steht ein Konzept, damit so etwas nicht noch einmal passiert.

Bei der Sauberkeit im Naturbad will die Stadt ansetzen. Schwimmer hatten sich beschwert, dass bei den Toiletten nicht immer alles in Ordnung war. Deshalb soll das Bad-Team in der kommenden Saison genau festhalten, wann jemand die Toiletten gereinigt, Klopapier nachgelegt und den Seifenspender nachgefüllt hat. Das soll in einer Liste an der Toilette für jeden zu lesen sein. Außerdem will das Bad-Team die Besucher schon an der Kasse darauf hinweisen, wie wichtig Sauberkeit, unter anderem gründliches Händewaschen, ist. Ein Infoblatt soll dabei helfen. 250 Naturbad-Besucher waren innerhalb kürzester Zeit erkrankt. Ein Labor hatte das Norovirus nachgewiesen. Vermutlich hatte ein Besucher das Virus eingeschleppt.