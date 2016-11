03.11.16 - 16:19

+++AKTUELL+++ Schwerer Unfall am Bahnübergang in Coesfeld

Ein schwerer Unfall vor einer Stunde hat den Zugverkehr zwischen Coesfeld und Ahaus auf der Strecke Enschede-Lüdinghausen-Dortmund lahmgelegt. Der Abschnitt ist gesperrt. Ein Schulkind ist auf dem Weg nach Hause am Bahnübergang Wiedauer Weg mit einem Zug zusammengeprallt. Das Kind wurde schwer verletzt – das sind allererste Informationen der Polizei. Rettungswagen und Polizei sind an dem Bahnübergang und nehmen den Unfall auf. Für Bahnfahrgäste gilt: Sie müssen auf Busse umsteigen. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr zwischen Coesfeld und Ahaus organisiert. Der betroffene Zug steht noch am Bahnübergang auf den Gleisen. Polizei und Bahn gehen davon aus, dass es bis in den Abend hinein Probleme auf der Strecke Enschede-Lüdinghausen-Dortmund gibt. Radio Kiepenkerl behält die Situation im Blick.