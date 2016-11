03.11.16 - 12:56

Bürgerbus in der Werkstatt - Ersatzbus für die kommenden Tage gesichert

Der Lüdinghauser Bürgerbus bleibt länger in der Werkstatt. Etwas am Motor ist kaputt. Es dauert ihn zu reparieren. Frühstens Anfang der kommenden Woche soll der Bus wieder zum Einsatz kommen. Solange fährt ein Ersatzbus auf den Bürgerbuslinien zwischen Seppenrade und Lüdinghausen. Damit Sie sicher sind in den richtigen Bus einzusteigen, kleben an der Heck- und Frontscheibe große Schilder mit der Aufschrift Bürgerbus. Einen Nachteil hat der Ersatzbus, es ist weniger Platz für Rollatoren oder andere Gehhilfen.