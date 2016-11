03.11.16 - 13:01

Coesfeld passt Nutzungskonzept für die Innenstadt an

Wo früher nur Geschäfte waren, mischen sich heute häufig Wohnungen dazwischen. Die Ortskerne im Kreis Coesfeld sind im Wandel. Die Stadt Coesfeld passt deshalb ihr Nutzungskonzept für die Innenstadt an. Sie hat die Pläne jetzt vorgestellt. Die Stadt nimmt unter anderem die Seitenstraßen in den Blick.

In einigen gibt es fast nur noch Wohnungen. Frühere Läden haben geschlossen. Geschäfte konzentrieren sich zunehmend entlang der Fußgängerzone. Das auch so gewollt, um die Einkaufsmeile zu stärken. Allerdings sind einige Seitenstraßen noch als Kerngebiet eingestuft. Das sind Zonen, in denen Geschäfte überwiegen sollten. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Deshalb plant die Stadt diese Straßen künftig als allgemeines Wohngebiet einzustufen. Das könnte beispielsweise die Hinterstraße treffen. Neue Geschäfte wären in diesen Gebieten nur noch eingeschränkt möglich. Zulässig wäre zum Beispiel ein kleiner Bäcker, ein großer Schuhladen dagegen nicht. Die Stadt nimmt sich jetzt die Bebauungspläne Viertel für Viertel vor und ändert sie, wo nötig. Der Prozess soll mehrere Jahre dauern. Zwischendurch will die Stadt die Coesfelder immer wieder auf den aktuellen Stand bringen.