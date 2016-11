03.11.16 - 16:02

Letzte Reste des Pfarrhauses in Capelle verschwinden heute

Sie sehen in Capelle die Reste des alten Pfarrhaus im Dorfpark – seit Jahren stand es leer. Übrig geblieben sind nur noch ein paar Wände – die fallen bis morgen. Auch der Keller kommt jetzt weg. Heute haben Investor und Architekt über die weiteren Schritte informiert. Morgen geht es direkt weiter mit der Baugrube – sie ist größer, als der alte Pfarrhaus-Keller. Bis Weihnachten sollen schon der neue Keller für den Neubau fertig sein. Wohnungen entstehen – alle mit extrabreiten Türen und ein Aufzug kommt in das neue Haus. In gut einem Jahr sollen die Wohnungen einzugsfertig sein. Das Bauprojekt soll das Dorf beleben – und junge Familien ebenso ansprechen, wie ältere Menschen: Ein Kindergarten und eine Grundschule sind in direkter Nachbarschaft.