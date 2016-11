03.11.16 - 07:41

Neue Fälle von beschädigten Heiligenfiguren - Polizei gründet Ermittlungsgruppe

Die Serie beschädigter Heiligenfiguren und Wegekreuze im Kreis Coesfeld reißt nicht ab. Heute Morgen liegen neue Anzeigen bei der Polizei. Sie ermittelt inzwischen kreisweit in 10 Fällen. Neu dazukommen ist unter anderem eine Anzeige aus Merfeld. Hier beschädigten Vandalen ein Wegekreuz an der Rekener Straße. Sie brachen Zehen der Jesus-Figur ab. In Dülmen an der Kreuzung Coesfelder Straße/Droste-Hülshoff-Straße machten sich Unbekannte ebenfalls an einer Jesus-Figur zu schaffen. Die Nase ist abgebrochen und der Dornenkranz beschädigt. In Nottuln bearbeiteten Vandalen eine Holzfigur an einer Hofeinfahrt vermutlich mit einem Stein. Von der Nase und einem Ohr ist nicht mehr viel übrig. Die Polizei hat jetzt eine Ermittlungsgruppe gegründet. Sie wertet Spuren aus und vergleicht die einzelne Fälle genau. Noch rätselt die Polizei über die Hintergründe der Serie. Die ersten beschädigten Figuren war in der vergangenen Woche aufgefallen. Seitdem kommen fast täglich neue Fälle dazu.