03.11.16 - 16:03

Neues Blockheizkraftwerk in Senden geht Mitte November in Betrieb

Im Herbst und Winter macht es Spaß, Bahnen im Hallenbad zu ziehen – im Cabriobad in Senden wärmen Sie sich künftig umweltfreundlich. Das neue Blockheizkraftwerk neben dem Bad ist fertig. Techniker sind noch mit Kleinigkeiten beschäftigt – sie schließen Leitungen an, installieren Zähler und prüfen den Gasanschluß. In gut zwei Wochen geht die neue Heizzentrale dann endlich in Betrieb. Sie sorgt für Wärme im Cabriobad. Zudem fließt grüner Strom in das Netz der Gemeinde. Die Gemeinde spart durch das Heizkraftwerk im Jahr gut 40 tausend Euro Wärmekosten für das Bad. Geld, dass die Gemeinde in andere Projekte stecken kann...