03.11.16 - 16:05

Staatsschutz ermittelt in Vandalen-Serie an Heiligen-Figuren im Kreis

Schäden an Heiligen-Figuren am Kreis Coesfeld häufen sich – heute Nachmittag hat sich der Staatsschutz in Münster eingeschaltet. Grund: Die Polizei vermutet einen religiösen Hintergrund der Fälle. Das weitere Verfahren legen die Experten des Staatsschutzes gerade fest. Sie prüfen die Anzeigen – schauen sich jeden einzelnen Fall an und vergleichen mögliche Spuren an den beschädigten Heiligen-Figuren. Wichtig ist herauszufinden, ob es Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen gibt. Die Polizei schließt übrigens nicht aus, dass noch weitere Fälle dazukommen. Kreisweit haben Unbekannte Heiligenfiguren beschädigt – zuletzt in Dülmen an der Kreuzkapelle stark. An der Kreuzwegstation in Richtung Reithalle zerstörten Unbekannte zwei Köpfe von Heiligenfiguren - beim Heiligen Antonius fehlt der Kopf komplett. Weitere Fälle hat es unter anderem in Lette, Seppenrade und Nottuln gegeben.