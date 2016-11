03.11.16 - 06:28

Tourismus im Kreis Coesfeld soll weiter wachsen

Jedes Jahr kommen mehr Touristen in den Kreis Coesfeld und das Münsterland. In den vergangenen zehn Jahren ist ihre Zahl um mehr als ein Drittel gestiegen. Das kurbelt unseren Wirtschaftsmotor an. Trotzdem ist noch Luft nach oben, findet der Verein Münsterland e.V. Er will sich heute beim Deutschen Tourismus-Tag in Dortmund neue Ideen holen. Bislang kommen die meisten Touristen im Sommer zu uns. Michael Kösters vom Verein will deshalb noch mehr auf Winter-Aktivitäten hinweisen. Möglich seien hier zum Beispiel Reitausflüge, Wanderungen durch die Baumberge, Stadtrundgänge, Museumsbesuche und demnächst auch wieder die vielen Weihnachtsmärkte. Die meisten Touristen im Kreis Coesfeld kommen aus dem nahen Ruhrgebiet oder dem Rheinland und bleiben nur einen Tag. Die Touristiker im Münsterland wollen sie länger halten. Die neuen Hotels zum Beispiel in Senden und Lüdinghausen seien ein Anfang.