03.11.16 - 17:41

+++UPDATE+++ Zugstrecke zwischen Ahaus und Coesfeld nach Unfall wieder frei!

Die Züge fahren auf der Strecke Enschede-Lüdinghausen-Dortmund jetzt wieder durch. Die Bahn hat den Abschnitt zwischen Ahaus und Coesfeld gerade wieder freigegeben. Vor zwei Stunden am Coesfelder Bahnübergang Wiedauer Weg ist ein Schulkind gegen einen Zug geprallt. Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber hat ihn ins Krankenhaus geflogen. Fahrgäste im Zug sind unberletzt geblieben. Die Polizei prüft jetzt die Hintergründe des Unfalls. Klar ist bislang: Der Junge war auf dem Heimweg von der Schule mit einem Fahrrad unterwegs. Ob er sein Fahrrad zum Zeitpunkt des Unfalls geschoben hat oder gefahren ist, steht noch nicht fest. Zeugen haben den Unfall gesehen – mit ihnen will die Polizei jetzt ausführlich sprechen. Wichtig ist natürlich die Aussage des Jungen. Mit ihm will die Polizei sprechen, sobald es ihm besser geht. Den Bahnübergang am Wiedauer Weg nutzen hauptsächlich Fußgänger und Fahrradfahrer – Landwirte nutzen ihn, um zu ihren Feldern zu kommen.