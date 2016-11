04.11.16 - 17:40

Ausbildungsmarkt im Kreis Coesfeld ausgeglichen

Es ist für Unternehmen im Kreis Coesfeld ein großes Problem, guten Nachwuchs zu finden – die Konkurrenz um die frischen Auszubildenden verschärft sich. Heute hat die Arbeitsagentur in Coesfeld auf ihren Ausbildungsmarkt geschaut. Bis Ende September suchten noch 90 Jugendliche im Kreis Coesfeld eine passende Lehrstelle. Bei den Unternehmen waren bis Ende September noch rund 90 Stellen unbesetzt. Rein rechnerisch hat damit noch jeder Jugendliche, der eine Lehrstelle sucht – auch gute Chancen, eine zu finden. Das wäre natürlich der Idealfall. Die Zukunft sieht nicht ganz so rosig aus: Es gibt langfristig weniger Schulabgänger – und damit auch weniger Bewerber um einen Ausbildungsplatz. Erste Vorzeichen machen sich jetzt schon bemerkbar. Im gesamten Arbeitsamtsbezirk Coesfeld – also mit dem Nachbarkreis Borken meldeten sich zu Beginn des vergangnen Ausbildungsjahres 12 tausend Jugendliche – über 500 weniger als im Vorjahr.