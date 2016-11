04.11.16 - 17:45

Bahn prüft Pläne um gefährlichen Bahnübergang am Wiedauer Weg in Coesfeld zu entschärfen

Wie der schlimme Unfall in Coesfeld am gefährlichen Bahnübergang Wiedauer Weg genau passiert ist, versuchen Ermittler zu klären. Sie haben sich heute hier nochmals umgeschaut. Ein 15 jähriger Schüler war am Donnerstag Nachmittag gegen den Zug geprallt. Die gute Nachricht – er ist mittlerweile ausser Lebensgefahr. Der Bahnübergang ist gefährlich. Seit Jahren ist im Gespräch, ihn sicherer zu machen. Vor drei Jahren hat der Rat beschlossen, dass die Stadt entspechende Pläne anschieben soll. Statt der Rufanlage mit Schranken soll es am Bahnübergang Wiedauer Weg künftig Metallbügel für Fußgänger und Radfahrer geben, durch die sie sich durchschlängeln müssen. Die Landwirte sollen die Bahnstrecke mit ihren Traktoren am Sirksfelder Weg knapp 400 Meter weiter nördlich überqueren. Dazu wäre es aber nötig, am dem Bahnübergang Technik und Signale anzupassen. Die Pläne liegen seit dem Sommer bei der Bahn. Das Eisenbahnbundesamt muss das ganze genehmigen - solche Verfahren sind kompliziert und dauern.