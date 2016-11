04.11.16 - 17:40

Familien in Hiddingsel planen neuen Spielplatz "Am Wido"

Junge Familien lassen sich im Kreis Coesfeld nieder und bringen viele Kinder mit. Das ist ein Jungbrunnen für Städte und Gemeinden – besonders für die Dörfer. In Hiddingsel wächst eine neue Siedlung in der Nachbarschaft zum Sportverein Vorwärts Hiddingsel. Viele Kinder brauchen eine Spielplatz – dazu haben sich Familien jetzt mit der Stadt getroffen. Kinder wünschen sich unter anderem ein Klettergerüst mit Spielgeräten und eine besondere Schaukel. Das will die Stadt möglich machen – sie sucht jetzt eine Firma, die den Spielplatz baut und die neuen Geräte liefert. Beim Zaun um den Spielplatz wollen Anwohner mitanpacken. Im Frühling soll der Bau starten – bei gutem Wetter soll es schnell gehen.