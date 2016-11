04.11.16 - 17:36

"Heldentüte" in Nordkirchen angekommen

"Weg mit der Plastik-Tüte!" Denken im Kreis Coesfeld immer mehr Menschen - das tut der Umwelt gut. Händler bieten umweltfreundliche Alternativen an. Wie in Nordkirchen. Hier sind alle schon ganz gespannt - die neuen "Helden-Tüten" kommen an: 15 Tausend braune Papiertüten. Darauf steht "Helden-Tüte" - eben weil ihre Besitzer so heldenhaft die Umwelt schützen. In der kommenden Woche sollen Kunden die ersten Tüten in die Hände bekommen. Olfener Händler planen eine ähnliche umweltfreundliche Tüte. In Billerbeck liegt eine umweltfreundliche Stadttüte zur Zeit auf Eis. Sie ist seit Monaten vergriffen - eine für Händler ist eine Neuauflage bislang zu teuer.