04.11.16 - 17:44

Konzept für Bulderner See steht

Am Bulderner See sollen Ausflügler künftig die Natur besser erleben. Dazu hat sich jetzt noch einemal eine Arbeitsgruppe zusammengesetzt. Und das Konzept für den Bulderner See nimmt Form an. Es sind Kleinigkeiten, die aber eine große Wirkung haben sollen. Einige Sitzbänke laden nicht mehr wirklich zum Ausruhen ein – neue sollen sie ersetzen, weitere sollen dazukommen. Fahrradständer sollen Ordnung in den wilden Parkplatz bringen und Wege besser gekennzeichnet. Das Schild „Freizeitanlage Bulderner See“ kommt weg. Das führt Ausflügler in die Irre. „Bulderner See“ - das soll künftig hier stehen. Ein Klassenzimmer in der Natur für den Kindergarten in der Nachbarschaft wäre noch eine Idee. Die Stadt rechnet jetzt die Kosten für alles aus – im Dezember beschäftigt sich die Politik mit dem Konzept.