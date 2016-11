04.11.16 - 17:44

LED in Laternen an stark befahrener Kreuzung in Herbern

Gleich ist es wieder soweit und die Straßenlaternen leuchten - es dämmert schon früh. Die Gemeinde Ascheberg will weitere Laternen mit sparsamen LED-Leuchten ausstatten. Die Kreuzung Bernhard-/Merschstraße in Herbern macht jetzt den Anfang. Die LED-Leuchten strahlen schön hell in der Dunkelheit – die Gemeinde prüft jetzt noch, ob das auch bei Nebel oder Regen funktioniert. Ist das der Fall, rüstet die Gemeinde weitere Kreuzungen um. Durch das neue Modell an der Kreuzung in Herbern spart die Gemeinde Strom und umgerechnet 300 Euro im Jahr.