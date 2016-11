04.11.16 - 06:51

Marc Henrichmann zieht für CDU in den Bundestagswahlkampf

Die CDU im Kreis Coesfeld zieht mit Marc Henrichmann aus Havixbeck in den Bundestagswahlkampf. Vertreter aus den Ortsverbänden im Kreis haben ihn mit über 80 Prozent zum Kandidaten gewählt. Marc Henrichmann ist seit Jahren Vorsitzender der CDU im Kreis Coesfeld. Ein Schwerpunkt im Wahlkampf soll das Thema Bildung sein. Er will unter anderem Lösungen suchen, um die Zahl der Schulabbrecher zu verringern. Außerdem will er sich um das Thema Sicherheit kümmern und dafür einsetzen, dass die Unternehmen im Kreis Coesfeld gute Bedingungen haben. Die SPD im Kreis Coesfeld wählt ihren Bundestagskandidaten Anfang Dezember. Hier tritt Ulrich Hampel wieder an.