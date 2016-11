04.11.16 - 17:42

Umbaupläne für Osterwicker Straße in Coesfeld ruhen

Viele Autos und Lastwagen brettern in Coesfeld über die Osterwicker Straße. Fußgänger und Radfahrer sollen hier künftig sicherer unterwegs sein. Über den Winter friert die Stadt das Projekt jetzt allerdings erstmal ein. In diesem Jahr sei einfach keine Luft mehr die Pläne weiter voranzutreiben. Zwei Mammutprojekte beschäftigen die Planer. Das Berkel-Projekt in der Innenstadt und der geplante Umbau des Schulzentrums. Beides hat Vorrang. Im kommenden Frühjahr soll es aber weiter gehen mit den Plänen für die Osterwicker Straße. Ein neuer Geh- und Radweg stadtauswärts ist geplant. Außerdem ist die Straße im Dunkeln zu schlecht beleuchtet. Neue Laternen sollen her. Welche Modelle in Frage kommen, will die Stadt auf einer Bürgerversammlung besprechen. Dann soll es auch um mögliche Kosten für Anwohner gehen. Großes Ziel: Im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten starten.