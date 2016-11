04.11.16 - 06:53

Ursachensuche zu schwerem Unfall an Bahnübergang in Coesfeld

Die Polizei befragt heute Zeugen des schweren Unfalls am Bahnübergang Wiedauer Weg in Coesfeld. Ein Zug hatte am Nachmittag einen 15-jährigen Coesfelder erfasst. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Uniklinik nach Münster. Fest steht bislang nur: Der Jugendliche war auf dem Heimweg von der Schule. Die Aussagen der Zeugen sollen helfen, aufzuklären, was genau passiert ist. Der Bahnübergang am Wiedauer Weg ist seit Jahren umstritten. Die Schranken öffnen sich nur auf Anforderung über eine Sprechanlage. Fußgänger und Radfahrer warten fast eine halbe Stunde, bis die Schranken sich öffnen.