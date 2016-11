05.11.16 - 08:04

Heute Probe-Alarm in Nordkirchen - künftig auch anderswo

Künftig hören wir im Kreis Coesfeld wieder öfter Sirenen aufheulen. Städte und Gemeinden beleben die Technik zur Zeit wieder und bringen sie auf den neusten Stand. Regelmäßige Probealarme sollen sicher stellen, dass die Technik einwandfrei funktioniert. Heute testet die Feuerwehr unter anderen die Sirenen in der Gemeinde Nordkirchen - also in Nordkirchen, Südkirchen und Capelle. Wenn alles klappt. Spannend ist das vor allem in Südkirchen. Hier funktionierte ein neues digitales Bauteil bei der Sirene auf dem Dach der Grundschule zuletzt noch nicht einwandfrei. Bei einem größeren Brand im vergangenen Jahr blieb die Sirene stumm. Techniker haben getüftelt - jetzt sollte es funktionieren. Mit dem Test will die Feuerwehr sicher gehen. Grundsätzlich ist im Moment der erste Samstag im Monat für Probealarme im Kreis Coesfeld vorgesehen. Noch haben allerdings nicht alle Städte und Gemeinden die Sirenen reaktiviert. Sobald alle Sirenen im Kreis startklar sind, will die Feuerwehr eine Infokampagne zu den verschiedenen Alarm-Tönen und deren Bedeutung starten.



Die Kreisleitstelle kann über moderne digitale Sirenen vier Signale auslösen:

⦁ Probealarm = einmal 15 Sekunden

⦁ Feueralarm = dreimal 15 Sekunden

⦁ Katastrophenalarm = eine Minute auf- und abschwellender Heulton

⦁ Entwarnung = eine Minute gleichbleibender Dauerton