05.11.16 - 07:18

Letzte Vorbereitungen für morgige Spielemesse des Kreises

Heute haben Familien im Kreis Coesfeld mal Zeit für sich. Viele holen an den Wochenenden Gesellschaftsspiele raus und spielen gemeinsam - Mitarbeiter des Kreises Coesfeld sitzen dagegen auf gepackten Spielekisten. Morgen geht es los mit den Spiele-Messen des Herbstes. Jedes Jahr probieren hunderte Menschen hier ältere und neuere Spiele aus - und inzwischen steigt hier das Durchschnittsalter merklich, sagt Kreisjugendpfleger Michael Werremeier. Menschen, die früher mit ihren Kindern gekommen seien, kommen im höheren Alter teils alleine wieder. Sogar über 60-Jährige finden an der Spielemesse gefallen. Gerade für junge Menschen sei Spielen wichtig. Sie lernen dabei mit anderen zusammenzuarbeiten oder sich zu konzentrieren. Die Spielemesse ist morgen in der Aula der Billerbecker Gemeinschaftsschule, nächste Woche Sonntag in der Steverhalle in Senden und in zwei Wochen im Forum Bendix in Dülmen.