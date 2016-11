05.11.16 - 08:36

Preußen Münster hofft auf ersten Auswärtssieg der Saison

Noch immer steckt Fußball-Drittligist Preußen Münster im Tabellenkeller fest. Fans im Kreis Coesfeld hoffen auf die Wende. Ein Sieg heute auswärts bei Fortuna Köln wäre ein Zeichen. Es wäre der erste Auswärtssieg der Saison. Und der erste für den neuen Trainer Benno Möhlmann. Er hat in den vergangenen Tagen vor allem an der Ausdauer seines Teams gearbeitet. Anpfiff in Köln ist um 14 Uhr.