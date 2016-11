05.11.16 - 07:17

SV Herbern bereitet alles für Westerwinkellauf vor

Rund 90 Helfer des SV Herbern sind heute Morgen schon früh auf den Beinen. In anderthalb Stunden treffen sie sich an der Profilschule. Sie bereiten heute Morgen alles für den Westerwinkellauf vor. Rund 850 Läufer sind schon angemeldet - Sie können sich heute aber noch nachmelden. Heute Morgen richten die Ehrenamtlichen unter anderem den Start-Ziel-Bereich am Hallenbad ein - sie ziehen Flatterband entlang der Strecke. Und sie weisen die Streckenposten ein. Für den Verkehr gibt es kaum Probleme. Ein Großteil der Strecke geht durch den Park von Schloss Westerwinkel.