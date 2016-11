06.11.16 - 09:33

Bürgerentscheid in Münster: Verkaufsoffene Sonntage im Kreis in Gefahr

In Olfen, Nottuln und Lüdinghausen kommen heute Nachmittag viele Menschen mit großen, gefüllten Plastiktüten aus den Geschäften. Hier gibt es heute verkaufsoffene Sonntage. Damit könnte es allerdings bald vorbei sein. In Münster sollen die Menschen heute bei einem Bürgerentscheid abstimmen, ob es auch weiterhin verkaufsoffene Sonntage geben darf. Und diese Entscheidung könnte auch Auswirkungen auf den Kreis Coesfeld haben. Was spricht denn für und was gegen offene Geschäfte an Sonntage?

Gegen verkaufsoffene Sonntage spricht: Wertvolle Freizeit geht verloren. Ein Sonntag ist zum Erholen da, sagt die Gewerkschaft Verdi für den Kreis Coesfeld.

Dafür spricht. Mitarbeiter bekommen deutlich mehr Geld für ihre Arbeit als an normalen Tagen, sagen Händlersprecher aus dem Kreis Coesfeld.

Dagegen spricht: Geschäfte machen an Sonntagen kaum mehr Umsatz als an normalen Tagen, sagt Verdi.

Dafür spricht: Viele Menschen schauen sich an Sonntagen entspannt in Geschäften um - um an anderen Tagen als neue Kunden wiederzukommen, sagt der Handelsverband für den Kreis Coesfeld. Über das Ergebnis des Bürgerentscheids in Münster sprechen wir morgen früh ausführlich hier bei Andreas Kramer und dem RKK-Morgenteam.